Tre auto in fiamme nella notte, indagini in corso

Questa notte poco dopo la mezzanotte i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Fiorano Modense, in Via Manin per l'incendio di due autovetture in sosta. Danneggiate una Alfa Romeo Giulietta e una Ford Focus posteggiata accanto. Non vi sono stati feriti. Le cause sono ancora in corso di accertamento a seguito ell'intervento dei Carabinieri, non si esclude alcuna ipotesi.

Un secondo intervento analogo ha impegnato i pompieri questa mattina verso le 5.15 a Novi di Modena, dove a prendere fuoco è stata una Mercedes in sosta sulla via Faiani. Anche in questo caso non è immediatamente comprensibile l'origine del rogo, sul quale indaga sempre l'Arma locale.