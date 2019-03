Tre veicoli incendiati nella notte, ipotesi piromane a Finale Emilia

La scorsa notte si sono verificati due incendi a Finale Emilia, uno a pochi minuti di distanza dall'altro. Il primo ha riguardato un'auto in sosta lungo la centrale via Cavour, mentre il secondo ha interessato due furgoni parcheggiati nel cortile di una ditta, in via per Ferrara. I mezzi coinvolti sono andati distrutti nonostante l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme ed evitato che si propagassero ad altri veicoli. Al momento non sono ancora chiare le cause, nè è stato accertato un chiaro collegamento tra i due episodi, che tuttavia possono aprire la pista di un gesto doloso. Accertamenti in corso da parte dei Carabinieri della stazione.