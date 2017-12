Auto in fiamme in Autosole, incidente fra "curiosi" in corsia opposta

Intorno alle ore 11 una grossa colonna di fumo nero si è levata in cielo nella zona di Cognento, ben visibile anche a chilometri di distanza. Nel tratto dell'autostrada A1 nei pressi della frazione modenese, in direzione Bologna, un'auto ha preso fuoco durante la marcia ed è stata posteggiata nella corsia di emergenza. Il veicolo è stato completamente distrutto dalle fiamme prima che una suqadra dei Vigili del Fuoco potesse intervenire. L'incendio è stato domato e il veicolo messo in sicurezza, mentre il conducente è stato soccorso da un'ambulanza del 118.

Queste operazioni hanno costretto la Polizia Stradale a chiudere temporanemente la corsia sud, ma questo non è stato l'unico disagio. Come purtroppo talvolta accade, anche la corsia opposta ha risentito di quanto accaduto. In questo caso, addirittura, i "curiosi" hanno dato vita ad un violento inciedente: quattro auto si sono scontrate e due persone sono rimaste ferite. I soccorsi si sono quindi estesi all'altra corsia, con l'intervento di altre due ambulanze. L'Autosole si è di fatto bloccata in direzione Milano: alle ore 12 erano 3 i km di coda.

A chi è in viaggio verso sud si consiglia di uscire a Reggio Emilia e rientrare a Modena sud dopo aver percorso la ss9 via Emilia mentre chi è in viaggio verso nord può uscire a Modena sud e rientrare a Modena nord dopo aver percorso sempre la via Emilia. Seguiranno aggiornamenti

