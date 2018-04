Auto in fiamme al condominio Lambda, residente colto da malore

Questa mattina intorno alle 6.45 circa i Vigili del Fuoco di Modena sono stati allertati per un incendio che stava consumato un'autovettura in sosta accanto al condominio Lambda, il noto complesso residenziale di via Emilia Ovest, accanto al ristorante Burger King. A prendere fuoco è stata una Renault di proprietà di un residente, che si trovava posteggiata sotto uno dei porticati in cemento armato del palazzo.

I Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme, ma l'auto è stata pressochè completamente distrutta. Il fatto ha anche causato un malore ad uno dei residenti, soccorso da un'ambulanza. Sul posto, già teatro di episodi di microcriminalità, sono poi giunte pattuglie di tutte le forze dell'ordine: Polizia di Stato, Carabinieri e Municipale. Le cause sono tuttavia ancora da accertare: al momento non si esclude alcuna ipotesi.