Auto distrutta dalle fiamme nelle campagne di Finale Emilia

Ieri sera verso le ore 20 una Fiat Punto è stata completamente distrutta dalle fiamme. L'auto si strovaa in sosta lungo Via Abbà e Motto, strada che collega Massa Finalese al polo industriale di Finale Emilia. I Vigili del Fuoco sono intervenuti su segnalazione dei passanti e hanno spento l'incendio. Nessuno è rimasto ferito, ma non sono chiare le origini del fatto, che potrebbe anche rappresentare un gesto doloso.