Moto distrutta dalle fiamme a Modena Est, danneggiate due auto

Questa mattina intorno alle 6.20 i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire in via Stradivari, a Modena Est, dove ha preso fuoco ed è stata completamente bruciata una moto. Il veicolo era in sosta fra due auto e il rogo si è propagato anche a queste due vetture, causando danni significativi.

I primi accertamenti sembrerebbero escludere un episodio doloso. Non è stato rinvenuto alcun innesco e le fiamme si sono sprigionate poco dopo che il motociclo era stato parcheggiato. Nessuno è rimasto ferito.