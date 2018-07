Incendio in piazza Liberazione, due auto danneggiate dalle fiamme

Verso le 23.30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Castelfranco Emilia per l'incendio di un auto in sosta in piazza della Liberazione. All'arrivo della squadra dei pompieri le fiamme che coinvolgeva una Fiat Bravo, si stavano già propagando ad un'auto vicina, una Opel Astra. Il rapido intervento ha permesso di spegnere il rogo e ha evitato che altre auto parcheggiate accanto venissero danneggiate dalle fiamme o dal calore. Dai primi accertamenti svolti sul posto la scorsa notte pare possibile escludere cause dolose: si ritienen più probabile un corto circuito al sistema elettrico dell'auto.