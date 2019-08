Sassuolo, auto in fiamme in piena notte lungo via Tien An Men

Questa notte intorno alle 3.40 i Vigil idel Fuoco sono intervenuti a Sassuolo per l'incendio di un'auto in sosta lungo via Tien An Men. Il veicolo, una Fiat Stilo, ha subito danni ingenti, ma nessuno è rimasto ferito. Le cause sono in corso di accertamento, sul posto anche i Carabinieri: aperta ogni ipotesi.