Auto distrutta dalle fiamme sotto al viadotto Tav, indagini in corso

Questa mattina poco prima delle 5.30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per l'incendio di un'autovettura al confine dei territori di Castelfranco Emilia e Nonantola. L'auto si trovava parcheggiata in via Tronco, nei pressi di Navicello, proprio sotto al viadotto Tav. All'arrivo della squadra dei pompieri il veicolo, una Opel Corsa, era già completamente distrutto.

Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento anche grazie all'intervento dei Carabinieri, ma non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella del dolo. Nessuno si trovava nei pressi del rogo, quindi non risultano feriti.