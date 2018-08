Auto data alle fiamme nel parcheggio, indagano i Carabinieri

Nella notte tra martedì e mercoledì scorsi qualcuno ha appiccato il fuoco ad un'auto in sosta nel parcheggio situato davanti alle attività commerciali di via Don Minzoni, in angolo con strada Morane e via Belluno. La Mini Cooper, di proprietà di un 46enne residente nel condominio adiacente, è stata consumata dalle fiamme in maniera decisiva prima che i Vigili del Fuoco riuscissero a portarsi sul posto per domare l'incendio. Vano motore e abitacolo sono stati completamente distrutti e il calore ha danneggiato in modo lieve anche una Ford Fiesta posteggiata accanto.

Del caso si sono occupati da subito i Carabinieri, che hanno rintracciato dopo alcuni accertamenti due flaconi contenenti liquido infiammabile abbandonati dal piromane nei pressi. Sono in corso le indagini per risalire all'autore del gesto, che potrebbe essere stato mosso da dissidi personali con il proprietario dell'auto.