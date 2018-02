Auto distrutta dalle fiamme nel villaggio artigiano di Modena Est

Ieri in tarda serata, erano le 22.35, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Modena per l'incendio di una autovettura in sosta in via dei Ceramisti, nel villaggio industriale Modena Est. All'arrivo della squadra le fiamme avevano già avvolto completamente l'auto, una Audi A3, che è andata completamente distrutta.

Cause ancora in corso di accertamento, anche grazie all'intervento della Polizia di Stato. Aperte tutte le ipotesi, compresa quella di un gesto doloso.