Auto incendiata in via Crespellani, si ipotizza il dolo

Intorno alle ore 3 della scorsa notte è bruciata un'auto posteggiata in via Crespellani a Modena. Si tratta della Nissan Juke di proprietà di una 46enne di origine straniera residente in quella zona. Sul posto insieme ai Vigili del Fuoco è intervenuta la Polizia.

Pare abbastanza evidente ad una primissima analisi dei fatti che si sia trattato di un incendio doloso. La Polizia sta indagando per fare chiarezza sulle cause e risalre alla mano del primane, vagliando la situazione famigliare della vittima del danneggiamento.