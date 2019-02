Maranello, auto distrutta dalle fiamme nella notte

Questa notte alle 2.10 circa i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Maranello a causa dell'incendio di un'autovettura sulla via Giusti. Il veicolo, una FIAT 500, era già completamente avvolto dalle fiamme all'arrivo della squadra dei pompieri, che ha estinto il rogo senza però poter salvare il mezzo dall'inevitabile rottamazione.

Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento insieme a Carabinieri intervenuti sul posto per accertamenti.