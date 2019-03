Auto incendiata in zona artigianale, indaga la Polizia

Ieri sera verso le 20.15 i Vigili del Fuoco sono intervenut per l'incendio di un'auto, una Renalut che si trovava parcheggiata in corrispondenza della rotonda situata al termine di via Grecia, accanto alla Tangenziale. Le cause sono in corso di accertamento, insieme a Polizia di Stato intervenuta sul posto. Vista la particolare posizione - un luogo isolato e degradato - non si esclude possa trattarsi di un gesto doloso, le cui ragioni non sono però ancora note.