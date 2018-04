Via Nonantolana, auto distrutta dalle fiamme per cause ignote

Ieri intorno alle ore 19 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Nonantolana, nei pressi dell'incrocio con via Due Canali, dove una vecchia auto è andata a fuoco. Le fiamme hanno quasi completamente distrutto il mezzo prima che i pompieri riuscissero a spegnerlo e a metterlo in sicurezza. Danneggiata anche una seconda vettura raggiunta dal calore del fuoco in quanto parcheggiata poca distanza. Si indaga sulle cause dell'incendio e non si esclude il dolo.