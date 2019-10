Persona muore bruciata all'interno di un'auto, giallo alla periferia di Modena

Questa notte alle 3.10 è scattato l'allarme per un'auto in fiamme in via Caruso, la laterale di via Nonantolana che conduce alla discarica Hera, alla periferia nord della città. I Vigili del Fuoco si sono precipitati sul posto e hanno spento il rogo che ormai avevano già completamente distrutto una Fiat Panda: all'interno dell'abitacolo si trovava una persona, arsa completamente dalle fiamme.

I Carabinieri hanno raggiunto via Caruso e avviato i primi accertamenti. Non si conosce l'identità della persona deceduta, dal momento che sia il corpo che il veicolo sono stati consumati dal fuoco in maniera irreparabile. Agli investigatori dell'Arma spetta dunque il compito di ricostruire passo passo quanto accaduto, partendo probabilmente dal veicolo, che può riportare ancora qualche segno distintivo che possa identificarlo.

Già nel corso delle prime ore del mattino il reparto Scientifico ha scolto i propri rilievi e successivamente la carcassa del veicolo è stata rimossa dalla sede stradale. Nessuna ipotesi è esclusa, tantomeno quella di un omicidio. Seguiranno aggiornamenti