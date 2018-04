Autobus Seta in fiamme alla fermata di via Divisione Acqui

Intorno alle 18.30 di oggi un autobus del trasporto pubblico urbano di Modena ha preso fuoco. E' accaduto ad un mezzo in servizio lungo la linea 8, in corrispondenza della fermata di via Divisione Acqui di fronte al centro commerciale I Portali. Le fiamme si sono sviluppate dal vano motore del veicolo, che viaggiava in direzione del centro, e fortunatamente tutti i passeggeri hanno lasciato il mezzo prima di poter essere coinvolti.

L'intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni sono stati però significativi, tanto da costringere l'autobus ad uno stop forzato e all'arrivo di un mezzo sostituito sotto la supervisione del personale Seta e della Municipale che regolato il traffico.