Via Emilia Est, quinto autobus fermato da un principio di incendio

Nuovo stop per un mezzo Seta, il quinto in questo 2018. Un autobus della linea urbana 1 è stato costretto a fermarsi in via Emilia Est per un principio di incendio al vano motore. E accaduto intorno alle 19.30, quando i passeggeri hanno iniziato ad avvertire odore di bruciato e hanno avvisato il conducente: questi ha accostato - all'altezza di via Perlasca - e ha fatto uscire tutti i viaggiatori.

Fortunatamente l'intervento dei Vigili del Fuoco è stato rapido e le fiamme sono state domate prima che potessero avviluppare completamente la corriera. I danni, quindi, sono rimasti circorscritti al motore e alla parte posteriore del mezzo, che tuttavia difficilmente potrà subire una sorte diversa dalla rottamazione. Nessuna persona è rimasta ferita.