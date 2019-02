Autobus Seta a fuoco in viale Amendola, passeggeri in salvo

Come troppo spesso accade, anche oggi un autobus del servizio di trasporto pubblico Seta è stato messo fuori gioco da un incendio, che si è sviluppato nel vano motore. E' accaduto intorno alle 13.15 lungo viale Amendola, mentre il mezzo della linea urbana 12 stava per raggiungere l'incrocio con via Bramante.

L'autista ha subito bloccato la corsa e fatto scendere i passeggeri, fortunatamente prima che qualcuno potesse rimanere ferito o intossicato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e iniziato a mettere in sicurezza il mezzo, in attesa della rimozione.