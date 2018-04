Tre autocarri distrutti dalle fiamme accanto al frantoio di San Cesario

Questa notte i Vigili del Fuoco sono intervenuti per l'incendio di tre autocarri in sosta presso il frantoio di San Cesario sul Panaro, l'impianto situato accanto al fiume Panaro raggiungibile da via Modenese. Sette uomini sono stati impegnati con tre mezzi dall'1.40 fino alle 5 del mattino per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza i mezzi e l'area circostante.

Le cause sono ancora in corso di accertamento. I tre mezzi, completamente distrutti, erano parcheggiati uno accanto all'altro. Non si esclude possa trattarsi di un gesto doloso, che sarebbe ovviamente un segnale davvero preoccupante.