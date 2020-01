Distrutto da un incendio l'autolavaggio di via Salvo D'Acquisto

La scorsa notte un incendio ha distrutto l'autolavaggio situato in via Salvo d'Acquisto a Modena. Le fiamme hanno interessato il carrello con le spazzole per la pulizia dei veicoli e fortunatamente non hanno coinvolto le vicine pompe di carburante della stazione Esso. E' accaduto intorno alle ore 2 e sul posto sono interventui i Vigili del Fuoco che hanno domato il rogo.

L'impianto non era più in funzione da alcune settimane. Le indagini sono a carico della Polizia di Stato, che sta facendo luce sull'accaduto. Non si esclude possa trattarsi di un gesto doloso, anche se in prima battuta non sono stati trovati sul posto inneschi di alcun tipo.