Furgone distrutto dalle in fiamme in A1, code in direzione nord

Pochi minuti dopo le 18 di oggi un furgone in transito lungo la A1 ha preso fuoco durante la marcia. E' accaduto in corsia nord (direzione Milano), all'altezza di San Cesario sul Panaro, dove il mezzo ha accostato in una piazzola di sosta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con diverse squadre, provenienti sia dal distaccamento di Vignola che da quello di Zola Predosa, che hanno domato le fiamme.

Sul posto anche il 118, che ha prestato soccorso ad una persona che si trovava a bordo, che tuttavia non ha riportato conseguenze serie. Il mezzo è invece stato quasi del tutto distrutto dal rogo.

La Polstrada e il personale tecnico di Aspi hanno regolato la circolazione, che ha subito un rallentamento con code oltre i 5 km.

