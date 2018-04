Nonantola, incendiata una bacheca accanto al Vox Club

Ieri sera verso le ore 20 i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Nonantola, via Vittorio Veneto per un principio d'incendio di una bacheca per le affissioni in prossimità della discoteca Vox Club. All'arrivo dei pompieri le fiamme erano già state estinte da una persona di passaggio, che aveva utilizzato un estintore.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha quindi completato lo spegnimento e certificato i danni, apparsi modesti. Sul posto anche Carabinieri: le cause sono in corso di accertamento, ma non si esclude si sia trattato di un atto vandalico.