Incendio a San Prospero, devastato il Bar Secret su via Canaleto

Era circa l'1.30 della scorsa notte quando è giunto alla Centrale Operativa dei Vigili del Fuoco l'allarme circa un incendio che stava interessando un locale alla periferia di San Prospero, il bar Secret una zona della mente, situato nel capannone al civico 109 di via Canaletto. Il rogo ha interessato in modo preminente la tettoria esterna, che è andata completamente distrutta insieme agli arredi che vi si trovavano; danni più contenuti invecece all'interno del bar.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato per circa 4 ore per aver ragione del rogo e effettuare le prime verifiche. Al momento è aperta ogni ipotesi sulle cause che hanno innescato l'incendio: sono in corso accertamenti specifici dei pompieri insieme ai Carabinieri.