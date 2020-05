Evade dai domiciliari per fare un barbeque, ma innesca un incendio. Denunciato

Ieri pomeriggio i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire presso un'abitazione di strada Attiraglio, in zona Mulini Nuovi, dove si era sviluppato un incendio nel cortile di un'abitazione. Si è trattato della conseguenza inaspettata di una grigliata a base di pesce: una fiamma libera che si è alzata dal barbecue ha interessato alcuni piumini degli alberi e si è poi propagata alla vegetazione.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e l'abitazione non è stata intaccata dalle fiamme, che sono state estinte dopo aver bruciato solo la vegetazione circostante. Sul posto è intervenuta anche la Volante della Polizia, che ha ricostruito l'accaduto.

E' stato identificato il grigliatore responsabile dell'accaduto, un 29enne di origine nigeriana. Gli accertamenti sulla sua identità hanno però fatto emergere una nota dolente: il giovane non doveva trovarsi lì, in quanto stava scontando un periodo di reclusione ai domiciliari, presso un'altra abitazione. Per questo motivo lo straniero è stato denunciato sia per evasione che per il reato di incendio colposo.