Incendio a Monzone, in fiamme duemila metri quadri di bosco

Oggi pomeriggio intorno alle ore 14.30 un incendio è divampato in una zona boschiva in località Monzone, nel pavullese. Le fiamme hanno distrutto circa duemila metri quadrati di vegetazione prima che i Vigili del Fuoco riuscissero a domarle e a circoscrivere il rogo, che è poi stato definitivamente spento. Al momento non si conoscono ancora le cause dell'innesco. Nessuno è rimasto ferito e non vi sono state strutture danneggiate.