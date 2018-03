Cabine elettriche in fiamme, la zona di viale Monte Kosica resta la buio

Ieri sera verso le 20 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per due principi d'incendio che si sono sviluppati in altrettante cabine elettriche a ridosso della stazione ferroviaria di Modena: una in via Galvani e l'altra nella vicina via San Martino. Le fiamme sono state prontamente spente, ma il fuoco ha inevitabilmente danneggiato le componenti elettiche, interrompendo la fornitura di corrente all'isolato compreso tra viale Crispi-Monte Kosica-San Martino-Vittorio Emanuele II.

I tecnici di Hera sono intervenuti per il ripristino del servizio, sia per quanto riguarda le abitazioni private che l'illuminazione pubblica. Anche il semaforo tra viale Monte Kosica e via Galvani si è spento, costringendo gli agenti della Municipale a regolare l'intenso traffico per alcune ore. Tutto è poi tornato alla normalità intorno alle ore 23.30.