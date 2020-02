Incendio a Cadignano, ore di lavoro per cinque squadre dei Vigili del Fuoco

Ieri nel tardo pomeriggio si è svuluppato un incendio a monte della località di Cadignano di Lama Mocogno. Le fiamme hanno interessato un campo attorniato da una vasta zona boschiva e hanno rischiesto l'intervento in forze dei Vigili del Fuoco.

Il rogo è stato domato in tempi relativamente brevi grazie all'azione di cinque squadre dei pompieri con sei mezzi, ma è stato necessario un lungo lavoro per evitare il riattivarsi di focolai, anche in virtù del vento che si è alzato in serata e che dovrebbe proseguire molto sostenuto per l'intera giornata di oggi.

Il lavoro è terminato alle ore 23. Non vi sono stati feriti nè danni a strutture. Per un certo periodo la Polizia Municipale ha disposto la chiusura della Provinciale 28.