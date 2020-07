Camion in fiamme sull'A1, 7km di coda in direzione Milano

Intorno alle 6 di questa mattina, un mezzo pesante ha preso fuoco mentre viaggiava sull'A1, in direzione Milano, all'altezza del km 146, quindi tra il casello di Modena Nord e Reggio Emilia. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco, le cause dell'incendio sono in corso di acceramento.

Nessuno è rimasto coinvolto dalle fiamme, ma il traffico ha subito forti ritardi. Al momento sono circa 7 i km di coda, con 35 minuti di rallentamenti.