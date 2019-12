Camion distrutto dalle fiamme in A1, traffico bloccato

Oggi intorno alle 17.20 un camion che stava transitando in Autosole in direzione di Milano è stato interessato da un incendio. Il mezzo pesante ha accostato circa all'altezza dello svincolo con la A22 del Brennero e il conducente non ha riportato conseguenze. Il viecolo, invece, è stato quasi distrutto dal rogo, poi estinto dall'intervento dei Vigili del Fuoco di Modena.

In breve tempo si sono formate lunghe code, che in direzione nord hanno raggiunto anche gli 8 km, bloccando di fatto anche lo svincolo del Brennero. Code per 2k per i curiosi anche in direzione opposta. Sul posto anche la Polizia Stradale, si procede su due sole corsie di marcia.