Sassuolo, camion distrutto dalle fiamme in via Regina Pacis

Intorno alle 12.40 di oggi una colonna di fumo nero si è levata in cielo nel cuore dell'aria produttiva sassolese. Si è trattato di un camion in sosta, la cui cabina ha preso fuoco, sprigionando un fumo acre che ha messo in allarme molti lavoratori presenti nell'area. Fortunatamente il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di estinguere le fiamme, senza però poter salvare l'abitacolo del mezzo.

Illeso il camionista, un uomo di origini polacche. Il veicolo si trovava parcheggiato lungo via Regina Pacis, in un'area di sosta pubblica per camion, attigua allo stabilimento delle ceramiche Marazzi. Da una prima analisi dell'accaduto, i pompieri propendono per un fatto di natura accidentale.