Incendio in un terreno agricolo a Nonantola, superlavoro per i Vigili del Fuoco

Intorno alle ore 11.30 un incendio si è sviluppato su un terreno agricolo nelle campagne di Nonantola. E' successo lungo via Valentina, in località Campazzo, dove le fiamme sospinte dal vento hanno bruciato rapidamente una vasta porzione del campo, coperto solo da sterpaglie. Sul posto sono intervenuti 12 uomini dei Vigili del Fuoco con 5 mezzi, che hanno lavorato per due ore per arginare le fiamme, che tuttavia hanno attcchito su una vasta porzione del campo. Nessuna persona risulta coinvolta.