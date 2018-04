Via Emilia Ovest, distrutto da un incendio uno stabile occupato da sbandati

Intorno alle 15 di oggi pomeriggio sono state segnalate fiamme e fumo levarsi da uno stabile abbandonato di via Emilia Ovest. Si tratta di un complesso produttivo da tempo in disuso, situato nei pressi dell'incrocio con via Amundsen, alla Madonnina e noto alle cronache locali per essere diventato rifugio abituale di spacciatori e persone senza fissa dimora. Immediato l'arrivo dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto combattere contro le fiamme in diverse perzioni del complesso.

Nel punto in cui l'incendio si è sviluppato, le fiamme hanno velocemente intaccato la struttura, aiutate anche dalle masserizie che si trovavano all'interno dei locali. Una porzione di tetto è crollata e diversi ambienti sono stati danneggiati, ma il lavoro delle due squadre di pompieri ha permesso di bloccare il fronte del rogo e metterlo sotto controllo in breve tempo.

Sul posto sono intervenute anche Polizia di Stato e Polizia Municipale - con un sopralluogo dello stesso comandante Chiari - ma solo nelle prossime ore si avranno più certezze sull'origine dell'incendio. Pare che al momento dei fatti nessuno si trovasse all'interno del complesso abbandonato, ma in altre porzioni sono ben evidenti i giacigli e i bivacchi "freschi", segno che le denunce dei residenti circa le frequentazioni dell'area erano più che fondate.

