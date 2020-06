Incendio in una carrozzeria di Campogalliano, distrutte 9 auto

Intorno all'1.30 della scorsa notte un'incendio ha distrutto l'immobile che ospita la Carrozzeria SGR, in via Grandi 19, nella periferia industriale di Campogalliano. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco che hanno lavorato ininterrottamente per circa 4 ore con 13 uomini e il supporto di quattro mezzi. Nonostante l'intervento il fuoco ha danneggiato molto seriamente l'interno dello stabile e distrutto i mezzi all'interno.

Un danno davvero ingente: sono bruciate 9 automobili tra cui alcune auto d'epoca e una limousine. Anche l'immobile si presenta in condizioni di inagibilità.

Le indagini sull'accaduto sono a cura dei Crabinieri, che hanno posto sotto sequestro la carrozzeria. Non sono ancora state accertate le cause che hanno scatenato il rogo, ma non si esclude che possa essersi trattato di un gesto doloso.

