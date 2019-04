Incendio a Cavezzo, coppia di anziani in ospedale

Questa notte alle 01.40 circa i Vigil idel Fuoco sono intervenuti a Cavezzo per un incendio all'interno di un appartamento di Via Cavour, al civico 153/A. Le fiamme si sono sviluppate in una stanza al piano terra, per cause probabilmente accidentali, e hanno causato danni ingenti.

La coppia di anziani residenti è riuscita a portarsi all'esterno poi assistita da Vigil idel Fuoco e sanitari 118. Marito e moglie sono stati trasportati al pronto soccorso e poi sono stati ricoverati per precauzione a causa dell'intossicazione da fumo.

Per circa due ore tre squadre di Vigili del Fuoco sono state impegnate nelle operazioni di spegnimento e verifica.