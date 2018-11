Incendio al tetto, evacuata un'abitazione a Colombaro

Intorno alle ore 20 i Vigili del Fuoco so o dovuti intervenire a Colombaro di Formigine per un vasto incendio che si è propagano sul tetto di un'abitazione. Si tratta di una casa colonica ristrutturata in via Tiepido, che ha subito ingenti danni dalle fiamme, le cui cause di innesco non so o ancora state rese note. Fortunatamente nessuno dei residenti è rimasto ustionato o intossicato e l'immobile è stato completamente evacuato. Le squadre dei pompieri sono tuttora al lavoro.