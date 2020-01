Soliera, in fiamme il tetto di un'abitazione in via Imperiale

Vigili del Fuoco impegnati dalle 17.40 di questo pomeriggio per l'incendio al tetto di un'abitazione isolata, situata in via Imperiale a Soliera. I pompieri hanno posto l'incendio sotto controllo, ma probabilmente parte locali saranno resi non acessibili per ragioni di sicurezza fino alle verifiche successive. Nessuno è rimasto ferito.