Casa in fiamme in via Ghiaroni, due persone in ospedale

Notte di paura per due persone residenti in una villetta bifamigliare di via Ghiaroni, alla periferia sud di Modena proprio accanto al Mammut Club. Poco dopo mezzanotte, infatti, un incendio ha invaso il piano terra dell'abitazione, richiedendo l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per oltre due ore con due squadre di pronto intervento.

I due residenti si trovavano nei locali al momento dello sviluppo delle fiamme e sono stati assistiti dai sanitari del 118 e trasportati al Pronto Soccorso per accertamenti.

I danni all'edificio sono rilevanti e questa mattina verranno effettuate ulteriori verifiche per capire se le abitazioni potranno essere agibili o meno. Le cause paiono accidentali.