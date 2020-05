Incendio a Casale California, fabbricato in fiamme

Da poco prima delle 18 i Vigili del Fuoco sono impegnati in località Casale California di Castelfranco Emilia per l'incendio di un fabbricato. Si tratta di un ex mulino ristrutturato e adibito a deposito di vari materiali da parte di un collezionista, lungo via Muzza Corona. Ancora non si conosce l'entità dei danni. Non risultano feriti.

