In fiamme il quadro elettrico del condominio, paura a Solignano

Ieri sera, verso le 21, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in località Solignano Nuovo di Castelvetro per un principio d'incendio in un condominio di via Del Parco 2. Le fiamme hanno coinvolto i quadro elettrico dei contatori, sviluppando un denso fumo che ha invaso il vano scale. La squadra dei pompieri è entrata in azione rapidamente e ha estinto in breve tempo le fiamme e arieggiato il vano scale per disperdere il fumo.

Uno dei condomini, probabilmente in un primo tentativo di estinguere le fiamme, aveva inalato fumo e a scopo precauzionale è stato inviato al pronto soccorso per accertamenti dal personale 118 intervenuto in posto.

Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma i Vigili del Fuoco tendono ad escludere atti dolosi e propendono per un possibile guasto tecnico. La distruzione del quadro elettrico ha comportato la sospensione della fornitura di energia e di conseguenza non pochi disagi per i residenti. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale.