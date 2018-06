Danni alla Coptip di via Gran Bretagna, incendio all'impianto di cogenerazione

Questa notte poco dopo le ore 2 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Gran Bretagna per l'incendio di un gruppo di cogenerazione posto nell'area esterna della tipografia Coptip Industrie Grafiche, proprio accanto alla Tangenziale di Modena. L'allarme è stato lanciato dagli stessi dipendenti del turno di notte, che avevano percepito un forte odore di fumo.

I pompieri hanno individuato ed estinto l'incendio, senza tuttavia poter evitare che il macchinario che produce energia elettrica e acqua calda per il funzionamento dello stabilimento subisse danni rilevanti. Al momento si ritiene che le cause scatenanti siano del tutto accidentali, derivate da un guasto tecnico.