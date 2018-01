Incendio a Cittanova, a fuoco il capannone del'ex stabilimento De Tomaso

Nel primo pomeriggio di oggi è stato segnalato un fumo denso uscire da uno dei capannoni da tempo in disuso di quella che è stata l'ultima sede del marchio automobilistico De Tomaso. Presso l'edificio di Cittanova, tra via Virgilio e via Omero, sono arrivate due squadre dei Vigili del Fuoco, che si sono dedicate allo spegnimento delle fiamme che avevano avvolto il materiale depositato nel capannone. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.

Ancora ignote le cause dell'incendio, che hanno causato danni apparentemente non troppo gravi alla struttura. All'interno dello stabilimento si trova molto materiale di ogni genere, abbandonato quando i cancelli della ditta sono stati chiusi definitivamente. L'edificio è spesso meta di appassionati di fotografia che mano immortalare modelli in abbandono e vestigia di un glorioso marchio, ma anche di sbandati che organizzano bivacchi all'interno dello stabile facilmente accessibile.

Gallery