Incendio in un deposito mezzi dell'area industriale Nord, a fuoco nove furgoni

Poco dopo le ore 5 di questa mattina i Vigili del Fuoco sono stati impegnati per un incendio che ha coinvolto ben nove furgoni. Le fiamme si sono sviluppate in un'area di sosta recintata all'incrocio tra via Belgio e via Cavazza, nella zona industriale di Modena, dove erano parcheggiati i mezzi di diverse ditte.

Vista l'entità del rogo sono stati attivati un ana decina di Vigili con quattro mezzi a disposizione. Intorno alle ore 7.30 l'incendio è stato domato, ma il lavoro dei pompieri sta proseguendo per la completa messa in sicurezza dei veicoli distrutti o danneggiati molto seriamente.

Al moemnto dei fatti nessuno si trovava a bordo dei mezzi, per cui non risultano feriti.

Parallelamente si stanno svuluppando le indagini per chiarire le cause dell'incendio, con l'intervento della Polizia di Stato. Le circostanze fanno temere che possa trattarsi di un gesto doloso. Il cortile è di proprietà della ditta logistica TNT ed è utilizzato da diverse altre imprese che gestiscono appalti per il colosso dei trasporti. Tutti i mezzi danneggiati sono di proprietà di una di queste: la Cargo Z srl. La Squadra Mobile indaga per ricostruire l'accaduto, valutando anche le dinamiche di appalto e i rapporti lavorativi tra le imprese.