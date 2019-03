Circoscritto l'incendio alla discarica. Indagini della Forestale e analisi ambientali

Sono continuate senza sosta le operazioni di spegnimento del vasto incendio che ieri intorno alle ore 18.30 ha costretto i Vigili del Fuoco ad intervenire in forze presso lo stabilimento Hera di via Caruso, dove è bruciata una grande quantità di rifiuti. Il rogo si è sviluppato in un capannone metallico che serve da area di smistamento per diverse tipologie di prodotti di scarto e nel quale al momento del disastro si trovavano tonnellate di rifiuti urbani e industriali assimilabili a quelli urbani. Come confermato stamane dall'Assessore all'Ambiente Alessandra Filippi, il materiale bruciato è in prevalenza costituito da rifiuti urbani ingombranti, composto da carta, legno, materie plastiche e altro ancora. Non si tratterebbe comunque di rifiuti pericolosi.

In mattinata erano ancora una quindicina i pompieri al lavoro: l'incendio è stato confinato e non rischia quindi di trasmettersi alle strutture vicine - tant'è che l'impianto Hera è regolarmente in funzione - ma serviranno molte ore, se non giorni, per spegnere ogni focolaio e considerare estinto il rogo, proprio per la particolare natura del materiale bruciato.

Sul posto già da ieri sera anche i Carabinieri del Nucleo Forestale, che hanno avviato i primi accertamenti. Come ha spiegato il comandante, Maggiore Laura Guerrini, è prematuro azzardare qualsivoglia ipotesi sulle cause che hanno dato via alle fiamme. Ogni pista resta aperta e sono in corso accertamenti a 360° su quanto accaduto ieri pomeriggio nell'impianto di via Caruso. Fino a quando l'incendio non sarà completamente spento, infatti, non è possibile svolgere quelle perizie tecniche che possono supportare le indagini. L'area è stata sottoposta a sequestro probatorio.

Pienamente aperto anche il tema delle ricadute ambientali. I cittadini modenesi già dalle prime ore di questa mattina hanno avuto un riscontro chiaro di quanto accaduto alla periferia nord: la nube maleodorante ha infatti invaso la città, con un odore a tratti pungente e ben percepibile. Già ieri sera i tecnici di Arpae hanno iniziato le analisi ambientali e i parametri sono monitorati costantemente. La natura dei rifiuti bruciati - almeno sulla carta - non dovrebbe far temere conseguenze gravissime, ma saranno i numeri a parlare.