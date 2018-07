Vasto incendio alla Ecobloks di Finale Emilia, danni ingenti

Poco prima delle ore 19 una colonna di fumo nero ha incominciato a levarsi per diversi metri dallo stabilimento della ditta Ecobloks, situata in via Abbà e Motto, nella zona industriale di FInale Emilia. Sul posto stanno confluendo diverse squadre vigili del fuoco dalla provincia e dalla provincia limitrofa di Ferrara: la vastità del rogo ha fatto sì cha i supporti siano stati allertati anche da Bologna. Sul posto anche un'ambulanza del 118 e i Carabinieri, ma al momento non risultano persone ferite.

Sul posto sono al lavoro complessivamente 35 Vigili del Fuoco, con 12 mezzi. Intorno alle 21 l'ncendio è stato circoscritto grazie all'intervento dall'alto con due autoscale e da terra con 5 squadre per avere completamente ragione fiamme.

Gallery