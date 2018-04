Via Giardini, esplosione ed incendio in un condominio. Residenti evacuati

Intorno alle ore 6 di questa mattina un incendio si è sviluppato all'interno dell'appartamento di un condominio di sette piani in via Giardini, al civico 290. I residenti hanno chiaramente udito un forte scoppio, poi è partito l'allarma ai Vigili del Fuoco. Nell'abitazione in questione risiede un 70enne, che è stato tratto in salvo da un altro condomino ancor prima dell'arrivo dei soccorsi.

I pompieri hanno domato le fiamme senza particolari problemi, ma per precauzione l'intero piano e quello superiore sono stati evacuati, gli inquilini costretti a scendere in strada. Sul posto anche le forze dell'ordine e i sanitari del 118. Il 70enne è stato osservato per i leggeri sintomi dell'intossicazione da fumo, ma sta bene. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta.

Ad un primo esame non risultano danni strutturali, ma non è ancora stato chiarito con certezza l'origine del rogo. Sul posto anche i tecnici di Hera per una verifica alla rete del gas.