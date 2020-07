In fiamme centinaia di balle di fieno, Vigili del Fuoco al lavoro a Paganine

Erano circa le ore 16 di questo pomeriggio quando le fiamme hanno iniziato a divampare in un'azienda agricola di Paganine, mandando in fumo circa trecento balle di fieno accatastate in una cosiddetta "figna".

Sul posto sono intervenute immediatamente due squadre dei Vigili dei Fuoco da Modena e Vignola con quattro mezzi, provvedendo -oltre a domare l'incendio stesso- a bagnare l'hangar per bovini adiacente e le altre stalle. Tutti gli animali dell'azienda agricola sono quindi al sicuro, così come le persone che in essa lavorano, tra le quali non si conta nessun intossicato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le operazioni sono tutt'ora in corso, e continueranno, con buona probabilità, ancora per ore.

Gallery