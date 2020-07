Fieno in fiamme a San Vito, ore di lavoro per i Vigili del Fuoco

Ieri pomeriggio si è sviluppato un incendio che ha mandato in fumo una notevole quantità di fieno. E' accaduto in via Foschiero, in zona San Vito di Spilamberto. I Vigili del Fuoco sono accorsi sul posto e hanno iniziato le operazioni di spegnimento, che si sono protratte a lungo.

Anche nel corso della notte è continuato il presidio per tenere sotto controllo la ripartenza di eventuali focolai, accorgimento quanto mai necessario per i roghi che coinvolgono il foraggio. Le operazioni si sono concluse solo in mattinata.