Incendio alle fonderie di via della Tecnica a Modena

Verso le ore 16 è scoppiato un incendio all'interno della fonderia in via delal Tecnica a Modena. Sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco che hanno domato l'incendio prima che potesse diventare pericoloso, per poi analizzare che era scoppiato per cause tecniche. Attualmente la situazione è sotto controllo e sono in corso ulteriori verifiche, mentre è certa l'assenza di feriti.