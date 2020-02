Incendio al Forno Madonnina, gravi danni ai locali

Questa sera intorno alle 19 si è verificato un incendio all'interno dei locali del Forno Madonnina, situato all'incrocio tra via Emilia Ovest e via Marco Polo. Il fumo ha rapidamente saturato i locali al piano terra del condominio che ospita l'attività ed è uscito in strada, attirando l'atteznione di molti passanti.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti e hanno domato le fiamme, che tuttavia hanno causato gravi danni al negozio. Ancora non si conoscono le cause esatte dell'innesco - che pare abbia riguardato alcuni macchinari - ma è escluso l'atto doloso. Nesuno è rimasto ferito e le abitazioni soprastanti non sono state coinvolte. Sul posto la Polizia di Stato.